PRF flagra transporte de pássaros silvestres na BR-393, em Barra do Piraí

Policiais rodoviários federais (PRF) estavam em patrulhamento nesta terça-feira, por volta das 18h40min, quando abordaram um Fiat Uno, no km 265, da BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), nas proximidades da praça de pedágio, em Barra do Piraí.

No veículo estavam o condutor, de 37 anos, e dois passageiros, de 41 e 50 anos. Após fiscalização minuciosa no interior do veículo, foram encontradas no banco traseiro e também no porta-malas, oito gaiolas, algumas com alçapão, normalmente utilizada para caça.

Cada gaiola abrigava uma ave, totalizando oito pássaros silvestres da espécie “trinca ferro”. As aves estavam sem anilhas dos órgãos de controle ambientais e apresentavam sinais de maus tratos sendo mantidos em gaiolas minúsculas, cheias de fezes, sem água ou alimentos. Algumas apresentavam ferimentos, provavelmente de tanto se debaterem.

Os homens informaram que caçaram os animais na localidade de Barra do Turvo e retornavam para o bairro Areal, em Barra do Pirai. Disseram também que já fizeram essa caça outras vezes, pois “colecionam” essas aves.

Foram encontrados também no interior do veículo roupas camufladas, facão e diversos utensílios típicos utilizados para caça. Os agentes fizeram contato com os representantes da Secretaria Municipal do Ambiente e Desenvolvimento Agrário de Paraíba do Sul e as aves já estão sendo conduzidas àquele órgão que irão providenciar os cuidados necessários e posterior soltura e reintegração das aves, provavelmente na área de mata do condomínio Membeca Lagos, local legalizado pelo Ibama para readaptação de animais silvestres.

Por ser tratar de crime considerado de menor potencial ofensivo, apanhar/transportar animais da fauna silvestre foi lavrado e assinado o “Termo Circunstanciado” da PRF onde os autores foram liberados para responder em liberdade, porém se comprometeram a comparecer ao Jecrim, ao serem intimados, para os devidos procedimentos perante as autoridades judiciárias.

O veículo foi autuado e removido administrativamente ao pátio conveniado PRF até a sua devida regularização, por estar com licenciamento vencido. Fotos e vídeos: Polícia Rodoviária Federal