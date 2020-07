Testemunhas de defesa do Paulinho do Raio X são ouvidas pela Comissão Processante da CMVR

O vereador Sidney (Dinho) do Patriota, presidente da Comissão Processante da denúncia recebida pelo plenário da Câmara Municipal de Volta Redonda contra o Vereador Paulinho do RX, informou que as audiências previstas para o dia de hoje, (terça-feira 07/07/2020), ocorreram de forma plena.

– Avançamos na instrução do Processo, ouvindo as quatro testemunhas de defesa intimadas para hoje, com a participação do advogado de defesa do Vereador Paulo César Lima da Silva (Paulinho do RX). Utilizamos a forma presencial e virtual através de plataforma própria e concluímos com êxito as ações da Comissão previstas para hoje. Na próxima quinta feira daremos continuidade a instrução.

Nos dias 9 e 14 deste mês, estão previstas as oitavas das demais testemunhas de defesa.