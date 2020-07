Polícia Federal apreende 6 mi numa casa de Edmar Santos, em Petrópolis

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro esclarece que o Grupo de Atuação Especializada no Combate à Corrupção (GAECC/MPRJ) realizou nesta sexta-feira (10/07) uma nova fase da operação Mercadores do Caos, na qual foram cumpridos mandados de busca e apreensão em dois endereços do ex-secretário estadual de Saúde Edmar Santos, um em Itaipava e outro em Botafogo, onde também foi cumprido mandado de prisão preventiva. Os valores arrecadados em um dos endereços de Edmar Santos foi de pouco mais de 5 mil reais.

Em outra vertente da investigação, um dos investigados indicou ao MPRJ a localização de vultosa quantia em dinheiro, que foi apreendida e está sendo contabilizada para ser posteriormente depositada em conta judicial. Como ainda existem diligências em andamento, não será possível prestar maiores informações.

Edmar Santos, demitido em maio, é investigado pelo Ministério Público. Ele é suspeito por suspeitas de irregularidades nos contratos para a compra de respiradores e construção de hospitais de campanha para combater a pandemia de Covid-19.