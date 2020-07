Polícia Militar apreende armas e drogas no bairro Roselândia, em Barra Mansa

Policiais militares receberam uma denúncia, no início da tarde desta sexta-feira, por volta das 13 horas, sobre suspeitos que estariam armados e com drogas na Rua João Olímpio Magalhães, no bairro Roselândia 1, em Barra Mansa.

Os agentes foram até o local e durante patrulhamento perceberam que os suspeitos estavam saindo de uma casa. Eles ficaram nervosos com a presença dos policiais militares e foram abordados.

Os agentes encontraram na cintura de um dos suspeitos, de 21 anos, um revólver calibre 38. Numa mochila que estava com o outro suspeito, de 24 anos, os agentes encontraram uma pistola calibre 380 (desmuniciada e com numeração raspada), dois carregadores, um revólver calibre 38 (seis munições intactas), 22 pinos de cocaína, 28 sacolés de maconha, um pedaço médio de erva seca prensada (maconha), aproximadamente 300 pinos de eppendorfs para embalar drogas, R$20 e uma gandola camuflada e uma touca ninja.

Um dos suspeitos informou que havia outra arma dentro de um balde, numa casa localizada que estava em construção, mas nada foi encontrado no local. Os suspeitos foram levados para a Delegacia de Polícia, de Volta Redonda, onde foi feito o registro.