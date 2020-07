Polícia Militar apreende drogas em Resende

Policiais militares foram averiguar na noite de sexta-feira, por volta das 22 horas, uma denúncia de tráfico de drogas que estava sendo praticado por um adolescente, na Rua 3, no bairro Baixada da Olaria, em Resende. Os agentes ficaram de campanha observando a movimentação. Durante abordagem o adolescente, de 16 anos, mostrou aos policiais que as drogas estavam embaixo do banco da varanda da residência.

Foram apreendidos 64 pinos de cocaína e R$80. O responsável do menor foi comunicado e conduzido, junto com o menor, para a Delegacia de Polícia, de Resende. O menor foi autuado por fato análogo ao tráfico de drogas. Ele foi liberado em seguida.