O motorista de um veículo de passeio perdeu o controle de direção, subiu na calçada e bateu na proteção da pista de caminhada e por pouco não caiu dentro do Rio Paraíba do Sul, no bairro Campos Elíseos em Resende.

O acidente ocorreu debaixo da ponte Tácito Viana (Ponte Vermelha), nas proximidades do Resende Shopping.