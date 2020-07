Polícia Militar acolhe idoso perambulando pelas ruas de Resende

A Polícia Militar recebeu um comunicado através do 190 (Sala de Operações) na última quinta-feira, de uma pessoa que presenciou um idoso perambulando e desnorteado andando pelas ruas de Resende. Disse ainda que o idoso sabia apenas que era morador da cidade de Arpei (SP) e que se lembrava apenas do nome do seu filho.

O sargento Kleber fez uma pesquisa no Facebook e encontrou mensagens comunicando o desaparecimento do idoso. De imediato o sargento entrou em contato com o grupo no Facebook e conseguiu localizar os parentes do idoso.

Um parente ligou para o batalhão e disse estaria no local para buscar o idoso. A comandante do 37º Batalhão, tenente-coronel Luciana Rodrigues autorizou que o idoso ficasse na instituição até a chegada dos parentes, o que ocorreu poucas horas depois.