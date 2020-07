Padaria é assaltada em Volta Redonda

Uma padaria foi assaltada no inicio da tarde deste sábado, por volta das 12 horas, na Rua Bruxelas, no bairro 249, em Volta Redonda. Um homem (negro), usando máscara e portando uma arma anunciou o assalto. Segundo o proprietário da padaria, o marginal levou todo o dinheiro do caixa. A quantia levada pelo homem não foi informada.

O registro foi feito na Delegacia de Polícia, de Volta Redonda. Imagens das câmeras de segurança foram disponibilizadas para os policiais militares que vão tentar chegar até o assaltante.