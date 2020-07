Policiais militares receberam uma denúncia sobre um suspeito que estaria com arma na Rua Mutirão, no Morro da Conquista, no Santo Agostinho, em Volta Redonda. Agentes do Grupamento de Ações Táticas da Polícia Militar foram até o local e detiveram um homem com uma capa de colete, uma pistola calibre .40 (municiada) e uma quantia em dinheiro.

A arma e o valor apreendidos com o suspeito foram levados para a Delegacia de Polícia de Volta Redonda.