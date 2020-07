Polícia Militar e Civil recuperam carro clonado em Volta Redonda

Policiais civis e militares receberam uma denúncia na tarde deste domingo, por volta das 15 horas, sobre suspeitos que estariam em um veículo Honda HR-V no bairro Belmonte, em Volta Redonda. Os policiais foram até o local e durante abordagem apreenderam um revólver calibre 38, um caderno com anotações do tráfico e R$34 mil. Durante fiscalização minuciosa os policiais constataram de que se tratava de um veículo clone.

Os suspeitos apreendidos foram levados para a Delegacia de Polícia de Volta Redonda. O carro foi apreendido e levado também para a delegacia. Foto: Polícia Militar