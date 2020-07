PRF realiza operação Speed Bike na região

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou neste domingo, a “Operação Speed Bike” como objetivo de coibir as irregularidades e as altas velocidades empregadas por motocicletas no trecho da Rodovia Presidente Dutra, na região do Sul Fluminense. A Operação que contou com policiais rodoviários federais do Grupo de Fiscalização de Trânsito (GFT-7) e do Grupo de Motociclistas Regionais (GMR) e teve início às 8 horas e terminou às 12 horas no km 287, da Rodovia Presidente Dutra, no posto da PRF, no distrito de Floriano, em Barra Mansa.

Já no período da tarde foi realizado no km 227, da Rodovia Presidente Dutra, no posto PRF, no bairro Caiçara, em Piraí. Nos dois pontos foram montadas barreiras policiais (blitzes) para abordagem, principalmente de motocicletas. Motociclistas da PRF foram posicionados em pontos estratégicos para inibir a tentativa de fuga. A operação terminou às 17 horas e foram verificadas várias irregularidades.

Foram aplicadas 52 multas, sendo: 23 documentos recolhidos por irregularidades, três motocicletas recolhidos ao pátio por irregularidades, totalizando 206 motocicletas fiscalizadas. Um veículo com registro de roubo foi recuperado.