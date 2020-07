PRF recupera veículo com registro de roubo durante operação na Dutra, em Barra Mansa

Policiais rodoviários federais (PRF) recuperaram um veículo Hyundai HB20 com registro de roubo durante operação realizada no km 287, da Rodovia Presidente Dutra, no distrito de Floriano, em Barra Mansa.

Policiais rodoviários federais estavam na operação denominada “Operação Speed Bike”, por volta das 9h30min, quando perceberam que o veículo havia parado no acostamento, antes da blitz, que estava sendo realizada, em Floriano.

Policiais rodoviários federais saíram em direção ao veículo. O motorista fez uma manobra e saiu pela contramão entrando numa estrada vicinal, mas deparou com uma porteira fechada. Ele imediatamente abandonou o veículo e se embrenhou pelo matagal.

Foram realizadas buscas, mas o homem não foi localizado. O veículo foi levado para o pátio do Posto PRF, onde após inspeção veicular minuciosa, foi constatado se tratar de um clone, estando o original de mesma marca/modelo, de placas do mesmo município, com registro de roubo na Ilha do Governador (Rio de Janeiro) em 25 de abril deste ano. Diante das constatações, a ocorrência foi encaminhada para a 90ª DP de Barra Mansa para registro de recuperação do veículo roubado.