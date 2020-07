Mais de 27 toneladas de entorpecentes apreendidas nos últimos 18 meses, no RJ

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu mais de 27 toneladas de entorpecentes nas rodovias federais do Rio de Janeiro, nos últimos 18 meses. As apreensões resultaram em um prejuízo milionário para os criminosos. A retirada das drogas de circulação ainda colabora para a redução de outros crimes, como furtos, roubos e homicídios.

No 1º semestre de 2020, foram apreendidas 4,1 toneladas de maconha e 626 quilos de cocaína. No mesmo período do ano passado, foram 6,8 toneladas de maconha e 547 quilos de cocaína. Em 2019, durante todo o ano, a PRF apreendeu 21,4 toneladas de maconha e uma tonelada de cocaína. Em uma média, mais de uma tonelada e meia de entorpecentes é apreendida por mês nas rodovias federais do Rio de Janeiro.

O reforço no policiamento, com ações direcionadas por levantamentos de inteligência, uso de cães farejadores, aliado ao aumento da integração com outros órgãos, além da inovação na utilização de ferramentas tecnológicas, resultou em expressivas apreensões de drogas ilícitas.