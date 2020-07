Prefeitura começa a instalar a rede que abastecerá novo reservatório de água do Bela Vista

Rede terá três quilômetros de extensão e unirá a ETA ao reservatório que armazenará um milhão de litros de água

As obras de construção do reservatório de água potável que está sendo construído no Bairro Bela Vista entrou em uma nova etapa. Esta semana os operários da empresa responsável pela obra começam a escavar o solo para a instalação da rede que fará a ligação entre a Estação de Tratamento de Água (ETA) e o reservatório. Serão três quilômetros de extensão de rede formada por tubos de 150 milímetros de diâmetro. A obra, orçada em R$ 1,3 milhão, está sendo realizada com recursos próprios do município. Após a sua conclusão, o novo reservatório promete resolver definitivamente o problema de falta de água para os moradores que ficam na parte alta da cidade.

De acordo com o prefeito Bruno de Souza (MDB), com a capacidade de armazenar um milhão de litros de água o novo reservatório vem resolver um outro problema do município que é o de não ter um local para guardar a quantidade de água que é tratada. Atualmente, o município possui duas Estações de Tratamento de Água (ETA), mas não tem como armazenar toda a água tratada por elas.

– Os moradores localizados na parte mais alta da cidade sofrem com a falta de água quando há um pico de energia, consumo excessivo ou qualquer outro motivo que venha a paralisar o fornecimento. Com o novo reservatório teremos mais água tratada armazenada e maior garantia de fornecimento à população – explica o prefeito, ressaltando que com maior capacidade de armazenamento, será possível realizar manutenções periódicas das ETAs sem prejudicar o fornecimento.

Dados da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Serviços Públicos destaca a evolução no fornecimento de água tratada no atual governo nos últimos anos. Em 2013, era levado às residências 185 litros/dia por habitante, atingindo 40% da população. Atualmente, o fornecimento chega a 463 litros/dia por habitante chegando a 80% da população. Com o novo reservatório no bairro Bela Vista, o município chegará a meta de atender 100% da população recebendo em casa água tratada, com o fornecimento chegando a marca de 500 litros/dia por habitante.