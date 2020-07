Fátima Lima, vice-prefeita, assume a prefeitura de Barra Mansa

A Prefeitura de Barra Mansa informa que a partir desta terça-feira (14), a vice-prefeita, a professora Fátima Lima assume interinamente o cargo de prefeita do município. Isso ocorre após o prefeito Rodrigo Drable ter sido notificado e afastado temporariamente de suas funções no Executivo. Entre os denunciados também estão os vereadores Zélio Resende Barbosa e Paulo Afonso Sales Moreira, vulgo Paulo Chuchu, além do coronel da Polícia Militar Jorge Ricardo da Silva, ocupante de cargo comissionado da Prefeitura.

Fátima é professora, licenciada, de letras pelo UBM (Centro Universitário de Barra Mansa), assume a prefeitura de Barra Mansa, no lugar de Rodrigo Drable, afastado do cargo pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro.

A atual prefeita de Barra Mansa, Maria de Fátima Lima da Silva, destacou as políticas públicas contra a discriminação racial que vem sendo executadas no município, como por exemplo, o projeto Afrosaberes.