Um apartamento da construtora MRV que fica no terceiro andar de um prédio, pegou fogo na manhã desta terça-feira, no condomínio da Rua Francisco Fortes Filho, no bairro Mirante da Serra, em Resende.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu controlar as chamas. Segundo os bombeiros, ninguém ficou ferido. A fumaça tomou conta de todo o apartamento. As causas do incêndio serão apuradas. O incêndio chegou à porta de um vizinho.