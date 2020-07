Ambulantes oficiais de BM devem seguir regras para manter funcionamento durante a pandemia

Comercialização dos produtos deve seguir todas as recomendações de higienização das autoridades sanitárias

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação de Barra Mansa, Jair Gomes, conduziu na manhã desta terça-feira (28), reunião com representantes das entidades empresariais do município para tratar das ações de combate ao novo coronavirus. No encontro, foram alinhadas iniciativas voltadas para garantir a continuidade das medidas de segurança recomendadas pelas autoridades sanitárias junto aos comerciantes ambulantes regularizados.

Jair Gomes lembrou que no começo da pandemia, eles precisaram deixar de trabalhar, mas com a flexibilização do comércio retomaram as vendas. “Por isso, a Prefeitura orienta que diversas regras sejam seguidas, como por exemplo, os horários permitidos, que devem ser os mesmos estabelecidos para as lojas físicas”.

Ele ainda destacou que neste período de pandemia é crescente a venda de máscaras de proteção facial, mas o produto precisa estar acondicionado e exposto da maneira adequada. “Existem normas de segurança que precisam ser mantidas sobre a venda de qualquer produto, inclusive das máscaras. Não podemos permitir que esse material tão essencial à proteção de vidas seja exposto sem os cuidados adequados. Também é fundamental que os vendedores cadastrados junto à Secretaria de Ordem Pública sigam à risca as recomendações do uso do álcool gel e da própria máscara”.

No encontro que reuniu, os presidentes da Aciap-BM (Associação Comercial, Industrial, Agro-pastoril e Prestadora de Serviços),Bruno Paciello; do Codec (Conselho de Desenvolvimento Econômico de Barra Mansa), Arivaldo Corrêa Mattos; da CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas), Leonardo dos Santos; do Sicomércio (Sindicato do Comércio Varejista), Hugo Tavares; os secretários de Ordem Pública, William Pereira, e de Planejamento Urbano, Éros dos Santos, além dos comerciantes Paulo de Ávila e Gleidson Gomes, foram definidas ainda a realização de uma campanha de conscientização dos ambulantes, através das redes sociais, seguida de ação de fiscalização da Secretaria de Ordem Pública.

A ideia é disseminar a importância da proteção coletiva. Também será produzido um colete padrão como forma de identificar os ambulantes cadastrados e regularizados no município.

Segundo o secretário de Ordem Pública, William Pereira, fiscais do órgão vão reforçar as informações sobre as regras a serem cumpridas. “Todos os ambulantes precisam ter os cuidados necessários. E aqueles que estão irregulares precisarão se adequar junto à Secretaria. Temos uma preocupação grande com vendedores de outros municípios que podem colocar em risco a saúde coletiva”, concluiu. Fotos: Paulo Dimas