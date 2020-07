A moto Honda/CG 150 Titan-KS MIX roubada no ano passado na cidade de Valença (RJ) foi recuperada no sábado, pela Guarda Municipal, de Barra do Piraí. O condutor que não teve o nome divulgado vai responder por receptação.

A moto está no pátio da 89ª DP, aguardando o proprietário para a retirada do veículo.