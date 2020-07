Quatis registra taxa de 77% de recuperados do Covid-19

Apesar do percentual alto de curados, governo mantém o alerta à população para os cuidados contra o vírus

O último boletim epidemiológico divulgado nesta terça-feira, dia 28, pela Secretaria de Saúde de Quatis revela que 68 moradores já contraíram o novo coronavírus. Destes, 53 se recuperaram da doença. Os números colocam o município com uma taxa de recuperação do Covid-19 de 77%. Apesar da boa taxa de pacientes recuperados, a Prefeitura reforça a necessidade da população manter as medidas de proteção pois o momento ainda exige muito cuidado de todos.

Desde o início da pandemia, o município continua mantendo um único óbito registrado, ocorrido no mês de maio. Havia a suspeita de uma segunda morte pela doença. Seria de um idoso de 83 anos, ocorrido na semana passada, no Hospital São Lucas. O resultado oficial, emitido pelo Laboratório Central (Lacen-RJ), saiu no último dia 23 e deu negativo para Covid-19.

Segundo o boletim, até o momento, foram notificados 137 casos suspeitos da doença. Além dos 68 casos confirmados e dos 53 moradores curados, há 10 pacientes cumprindo a quarentena em isolamento residencial e 4 internados. Outros 12 casos suspeitos aguardam resultado dos exames e, por medida de precaução, cumprem isolamento. Ao todo, 57 exames foram descartados.

Para o secretário interino de Saúde de Quatis, Adriano Palma, a mudança de estratégia de enfrentamento do Covid-19, com o mapeamento e monitoramento de pacientes por bairros com maior incidência da doença tem sido importante para o controle da circulação do vírus no município.

– Quero destacar o trabalho da minha equipe na secretaria e agradecer o empenho e a dedicação dos profissionais de saúde que estão na linha de frente no atendimento nas unidades municipais de saúde e no Hospital São Lucas. Todos tem se mostrado incansáveis nessa luta diária de enfrentamento ao Covid-19, colocando suas vidas em risco. Alguns até já se contaminaram no exercício do seu trabalho de salvar vidas – destacou o secretário.

Casos confirmados por bairros

De acordo com o levantamento da Secretaria Municipal de Saúde, os bairros com maior registro da doença em Quatis são os seguintes: Centro (10 casos), Polastri e Alto Paraíso (09casos), Bondarovsky (08 casos), Santa Bárbara, Jardim Independência, Barrinha e Nossa Senhora do Rosário (05 casos); Santo Antônio (04 casos).

Com dois casos registrados estão os bairros São Benedito, Mirandópolis e Água Espraiada. Já o bairro Pilotos e o Distrito de Falcão contam com apenas um caso confirmado do novo coronavírus.