Audiência pública do transporte coletivo será em agosto em VR

Sessão será transmitida ao vivo e tem objetivo de melhorar o transporte de linhas de ônibus

A audiência pública para ouvir e propor sugestões e melhorias para o transporte coletivo público em Volta Redonda foi remarcada para o próximo dia 17 de agosto, às 18h, no Teatro Maestro Franklin de Carvalho Júnior, no Colégio Getúlio Vargas, da Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda), no bairro Laranjal. A alteração de data foi realizada para que seja feita uma maior divulgação e a população tenha mais tempo e acesso ao conteúdo do edital.

O edital da audiência já foi publicado no Diário Oficial do Estado. A participação acontecerá de forma semipresencial, com o máximo de 50 pessoas no teatro (respeitando as normas de distanciamento social e saúde por conta da pandemia) e o restante através da internet. As inscrições para participar podem ser feitas através do link https://www.even3.com.br/2020audiencia/.

“Entendemos que o tempo era pequeno para a população se informar melhor sobre o assunto. Queremos que toda a sociedade participe desse momento histórico para Volta Redonda que é a licitação do transporte público, dando suas sugestões, contribuindo para melhorar essa modalidade em nossa cidade”, afirmou o prefeito Samuca Silva.

A audiência pública é uma orientação do Tribunal de Contas do Estado (TCE-RJ). Todas as sugestões apresentadas durante a audiência serão consideradas para finalizar o edital de licitação.

Mesmo com o avanço no processo de realização da licitação, o governo municipal vem adotando medidas para melhorar o transporte coletivo de Volta Redonda. Em janeiro deste ano, a prefeitura já havia autorizado a intervenção em nove linhas da maior empresa que atua no município, que estão sendo operadas por três empresas consorciadas do SindPass (Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros). Os bairros beneficiados foram: Coqueiros, Siderlândia, Vila Brasília, Santa Cruz e Santa Rita do Zarur.