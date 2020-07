Polícia Militar apreende drogas no bairro Dom Bosco

Policiais militares receberam uma informação sobre o tráfico de drogas que ocorria na Avenida Paraíba, no bairro Dom Bosco em Volta Redonda.

Os agentes foram até o local e viram um menor na janela da sua residência. Ao ver a viatura policial menor empreendeu fuga pelos fundos da casa. O adolescente conseguiu fugir do cerco policial. No quarto do menor os policiais encontraram 33 pedaços de maconha (1.500 gramas) e seis pinos de cocaína.

Os agentes efetuaram buscas pelo bairro e foram informados de que um jovem, de 19 anos, estaria traficando na Beira-Rio, nas proximidades de uma barraca de hot-dog.

Localizado o adolescente tentou desfazer de seis pinos de pó branco (cocaína) e R$560,00. O suspeito foi levado para a Delegacia de Polícia, de Volta Redonda, onde foi liberado em seguida.