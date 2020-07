Um incêndio ocorrido na noite de terça-feira provocou a indignação de moradores da Avenida Dorival Marcondes de Godoy, no bairro Cabral, em Resende. Vários moradores das proximidades acionaram o Corpo de Bombeiros para tentar apagar as chamas que se propagavam com muita facilidade, devido à estiagem e a vegetação seca.

O fogo começou por volta das 20 horas e as redes sociais faziam apelas para a chegada dos bombeiros o que ocorreu um pouco mais tarde. Foto: Redes sociais