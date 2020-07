Um motorista de um veículo de passeio perdeu o controle e bateu por volta das 6h20min, no início da Via Expressa, sentido Barra Mansa, no bairro Conforto, em Volta Redonda.

Segundo informações do local, ninguém ficou ferido. O trânsito ficou lento no local, mas não houve interdição da pista.