Prefeitura retira das ruas cavalos com risco de provocar acidentes

Nesta semana, quatro cavalos, que estavam soltos indevidamente em via pública, foram capturados na região do Acesso Oeste. O trabalho, que agora é terceirizado, foi feito a partir de uma parceria com uma empresa de proteção animal e foi possível a partir de denúncias de moradores do bairro.

Após o resgate, os animais ficarão na empresa no distrito de Bulhões, onde serão vacinados e vermifugados. A Prefeitura reforça que a população, quando encontrar algum animal de grande porte nas ruas, pode entrar em contato com o Centro de Controle de Zoonoses para fazer a denúncia.

Os proprietários que abandonam estes animais são punidos com pagamento de multa, além de terem de arcar com todos os exames realizados e as diárias no local.