Projeto ‘Fevre ligada no Enem’ realiza aulas online em agosto

Fevre oferece aulas gratuitas para alunos do Ensino Médio com professores de diversas áreas de conhecimento

Quase três mil estudantes de Volta Redonda já participaram das lives do projeto “Fevre ligada no Enem”, que tem como objetivo auxiliar os estudantes que estão se preparando para o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), promovendo conhecimento de forma online. As próximas aulas do projeto, idealizado pela Fundação Educacional de Volta Redonda (Fevre), acontecem nos dias 4, 11 e 19 de agosto, sempre às 15 horas.

Na próxima terça-feira, dia 4, a aula será ministrada pela professora Magda Rodrigues que vai falar sobre variedades lingüísticas; no dia 11 será a vez do professor Caio Teixeira explicar sobre Teorias do Estado no Enem; e no dia 19 quem vai dar aula é o professor Daniel de Sampaio que abordará o tema: A nova classificação das Cidades Brasileiras.

O projeto, que foi um sucesso em 2019, retornou esse mês de julho com duas aulas. A primeira delas ministrada pela professora Letícia Rodrigues Motta, no dia 9, que abordou questões ambientais. A segunda, que aconteceu no último dia 28, foi com a professora Roberto Campos de Carvalho, que falou sobre a redação no Enem.

A Fevre convidou professores renomados para interagir e, em função da pandemia, os encontros acontecem em formato de transmissão ao vivo na página da fundação no Facebook, com duração de 50 minutos. As datas das transmissões serão divulgadas na página da Fevre com antecedência, visto que acontecerão de acordo com a disponibilidade dos professores. O projeto acontecerá até o mês de novembro.

O presidente da Fevre, Waldir Bedê, ressaltou que, durante as aulas, os professores farão uma retrospectiva dos assuntos mais cobrados nas diferentes áreas de conhecimento e discutirão atualidades de forma prática, dinâmica e participativa. “Essa é uma oportunidade para que todos os estudantes possam conquistar uma boa classificação e aprovação no Enem”, disse Bedê.