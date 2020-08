Áudio: Rodrigo Drable retorna ao cargo de prefeito de Barra Mansa

Uma liminar assinada nesta sexta-feira pelo ministro Dias Tóffoli, do STF (Supremo Tribunal Federal) deu ao prefeito afastado de Barra Mansa, Rodrigo Drable (DEM) a condição de retornar como chefe do executivo. O prefeito foi recepcionado por vários seguidores e muitos funcionários da prefeitura, além da vice-prefeita Fátima Lima, que estava na condição de prefeita interina.

Rodrigo Drable estava afastado desde o dia 14 deste mês por suposta organização criminosa e prática de corrupção ativa. A ação contou também com o afastamento dos vereadores Zélio Resende Barbosa, “o Zélio Show” (PRTB) e Paulo Afonso Sales Moreira, “Paulo Chuchu”, do (DEM), presidente da Câmara de Vereadores, de Barra Mansa, além do coronel PM Jorge Ricardo da Silva, cargo comissionado da prefeitura. Foto: Chico de Assis