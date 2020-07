Semana Mundial de Aleitamento Materno 2020 em Barra Mansa

Data associa aleitamento e preservação ambiental, já que o leite materno é renovável, seguro e ecológico

A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Saúde e em parceria com o Cempes (Centro de Medicina e Projetos Especiais), celebra de 1º a 7 agosto, a Semana Mundial de Aleitamento Materno. A data integra o calendário do Agosto Dourado e associa o ato de amamentar a construção de um planeta mais saudável.

Conforme explica a coordenadora da Atan (Área Técnica de Alimentação e Nutrição) de Barra Mansa, Jilliane Resende Cristino, a campanha tem a finalidade de informar as gestantes e puérperas sobre os vínculos entre amamentação e meio ambiente. “A amamentação é um ato de amor e de saúde tanto para o bebê, quanto para o meio ambiente. O leite materno é um alimento natural, renovável, ambientalmente seguro e ecológico”, destacou.

O secretário de Saúde, Sérgio Gomes, lembrou que mesmo em tempos da Covid-19 a amamentação deve ser realizada. “Segundo publicações, não há contaminação pelo coronavírus através do leite materno. Neste mês, a importância e os benefícios da amamentação serão temas abordados nas unidades de saúde do município durante as consultas de pré-natal. Serão feitas orientações, com incentivos a amamentação exclusiva até os seis meses de idade e pelo período de até dois anos ou mais, juntamente com introdução alimentar”.

Quem também ressaltou sobre a campanha foi o secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Vinícius Azevedo. “O aleitamento exclusivo significa menos poluição, pois reduzem as latas, sacos e embalagem tetra pak descartados no meio ambiente, além das mamadeiras”.

BENEFÍCIOS DO LEITE MATERNO – O leite materno é capaz de reduzir em 13% a mortalidade por causas evitáveis em crianças menores de cinco anos, protege a criança de doenças como diarreia, infecções respiratórias e alergias, além de reduzir o risco de desenvolver hipertensão, colesterol alto, diabetes, sobrepeso e obesidade na vida adulta.

Crianças que são amamentadas durante uma média de sete a nove meses têm seis pontos a mais de QI que crianças que recebem leite materno por menos de um mês.

A amamentação exclusiva também ajuda as mães a reduzirem o risco de câncer de mama, ovário e outros, além de doenças, como diabetes tipo 2, e auxilia na perda de peso.

CAMPANHA – As imagens da Campanha da Semana do Aleitamento Materno foram produzidas pelo fotógrafo Paulo Dimas, que registrou o momento de amor entre a mãe Fernanda Conceição Santos e seu filho Emanuel. “Apesar da experiência em registrar cenas do dia a dia, fiquei emocionado. Em alguns momentos tive que interromper a sessão”.

A enfermeira do PSF do São Pedro Luciana Vidal, comentou sobre a campanha. “Ficou linda e foi produzida com a foto da mãe Fernanda Conceição Santos e o filho Emanuel, ambos são acompanhados pela nossa equipe de Saúde desde o pré-Natal e agora, no puerpério. O parto foi normal e aconteceu no Hospital Maternidade Theresa Sacchi, mais conhecido como Hospital da Mulher. O bebê Emanuel está em aleitamento exclusivo. Foi tudo preparado com muito carinho por toda equipe”.