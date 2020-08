Com suspeita de Covid-19, Marcelo Cabeleireiro volta a ser internado

O deputado estadual Marcelo Cabeleireiro (DC) voltou a ser internado na noite de sexta-feira (31), horas após receber alta médica. A informação foi confirmada pela assessoria do parlamentar ao jornal Folha do Aço. Cabeleireiro ainda aguarda resultado do exame de Covid-19.

Marcelo está internado na Santa Casa de Misericórdia de Barra Mansa. “Ele encontra-se estável e não necessita do auxílio de respirador”, diz a nota, que continua: “O deputado e sua família agradecem imensamente o apoio, as orações e o carinho que tem recebido de todos por mensagem”.

Marcelo foi internado na quarta-feira (29), após sentir-se mal, e recebeu alta na manhã desta sexta. Com 54 anos de idade, Marcelo Cabeleireiro está em seu primeiro mandato na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj). Marcelo Cabeleireiro era vereador e presidente da Câmara de Barra Mansa.