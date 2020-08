Homem morre ao trocar tiros com a Polícia Militar

Um homem, identificado como Marcos Guilherme Geraldo, mais conhecido como “Pimpolho”, de 26 anos, morreu durante uma troca de tiros com policiais militares no final da noite de sexta-feira, em um sítio abandonado, na Rua no bairro Roselândia II.

Segundo a Polícia Militar, os agentes foram até o local verificar denúncia de que havia pessoas no local portando armas de fogo e que no mesmo local estava o suspeito, que tinha um mandado de prisão em aberto contra ela expedido pela 1ª Vara Criminal de Barra Mansa.

Ainda de acordo com a PM, ao chegar ao local, os policiais foram recebidos a tiros, mas revidaram, acertando Marcos Guilherme com quatro tiros de fuzil. Após cessar os tiros, os agentes encontraram Marcos Guilherme caído no chão, portando um revólver calibre 38.

O Corpo de Bombeiros foi acionado na tentativa de socorrer Marcos Guilherme, mas ele morreu no local. A PM fez buscas pelo local e nada de ilícito foi encontrado e nem outras pessoas.

A perícia constatou que o revólver que Marcos Guilherme portava estava com a numeração suprimida, com quatro munições suprimidas e duas cápsulas deflagradas.