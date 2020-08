PRF prende taxista com CNH falsa na Dutra, em Piraí

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizava fiscalização de combate ao crime, quando por volta das 00h30min, deste sábado abordou um veículo Chevrolet/Cobalt (táxi) com placa do Rio de Janeiro, no km 227, da Rodovia Presidente Dutra, em Piraí.

Durante fiscalização, o condutor apresentou a documentação aos policiais que verificaram indícios de adulteração. Ao ser feita consulta aos sistemas com os dados do condutor foi verificado que não possuía CNH, o que confirmou a desconfiança dos agentes que a carteira era falsa.

Foi dada voz de prisão homem por uso de documento falso. A ocorrência foi encaminhada para a sede da Polícia Federal, no bairro Aterrado, em Volta Redonda. Foto: Ilustrativa