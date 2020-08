Força-tarefa de fiscalização notifica dois estabelecimentos em Volta Redonda

Ação aconteceu na noite desta sexta-feira, dia 31, atendendo denúncias da população

A força-tarefa de fiscalização de Volta Redonda notificou dois estabelecimentos na noite desta sexta-feira, dia 31, por descumprimento das normas de prevenção contra o novo coronavírus. Os dois locais, que ficam no bairro Retiro, estavam permitindo a aglomeração de clientes, a maioria sem máscaras. Os proprietários foram notificados e orientados pela equipe formada pela Guarda Municipal, secretarias de Fazenda (SMF) e de Segurança Pública (Sesp), Vigilância Sanitária, além das polícias Militar e Civil e Ministério Público.

O prefeito Samuca Silva alertou para a gravidade da situação. “Ainda não acabou a pandemia. As pessoas continuam ficando doentes e perdendo suas vidas. Nós flexibilizamos as medidas de restrição, mas precisamos bom senso da população de seguir as normas”, disse o prefeito.

Ainda na sexta-feira, além de atender as denúncias feitas pela população, a força tarefa fez rondas pelos bairros Monte Castelo e Colina onde não foram encontradas irregularidades.

Desde o início das medidas de restrição e da atuação da força-tarefa, mais de 2500 denúncias foram atendidas e cerca de 70 estabelecimentos foram autuados pelo descumprimento das regras.

As denúncias devem continuar sendo realizadas pela população através da Central de Atendimento Único (CAU), pelo telefone 156, e também pelo aplicativo FiscalizaVR. Secom VR, com fotos de Evandro Freitas