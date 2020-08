Volta Redonda tem novo secretário de Segurança Pública

Volta Redonda agora tem um novo secretário de Segurança Pública. O coronel Antônio Goulart deixa o cargo e, a partir da próxima segunda-feira (3) quem assume o comando da secretaria é o coronel da Polícia Militar, Friederick Bassani. Goulart, que irá assumir um novo desafio no Rio de Janeiro. estava à frente da Sesp desde sua criação e contribuiu para a estruturação da secretaria.

Desde sua implantação em maio de 2019, a Secretaria Extraordinária de Segurança Pública (Sesp) de Volta Redonda tem contribuído para a redução dos índices de criminalidade no município. O trabalho de promover e ampliar a integração entre as forças de segurança tem dado resultados positivos, conforme apontam números do Instituto de Segurança Pública (ISP) do Rio de Janeiro.

“Essa redução é um resultado do esforço conjunto dos órgãos de execução e da Sesp, como elemento capaz de otimizar ainda mais a integração dessas forças”, afirmou o coronel PM Antônio Goulart, que apresentou os resultados alcançados até o momento.

A Sesp foi criada em maio de 2019 e, comparando o período de maio a dezembro de 2018 e o mesmo período de 2019 (após a criação da Sesp), os índices reduziram em 26% no roubo a transeunte; 42% em roubo e 40% em furto de veículos; roubo de cargas caiu 20%; e o número de homicídios foi 14% menor.