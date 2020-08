Integrante do grupo de motociclistas sofre AVC e morre em Volta Redonda

Um integrante do Grupo Moto Clube, morreu quando passava em comboio na noite de sexta-feira, pela Rodovia Presidente Dutra, nas proximidades do bairro Roma, em Volta Redonda. Um motociclista, conhecido como Chewbacca, de 45 anos, da equipe Balaios MC, teve um AVC (Acidente Vascular Cerebral) e foi levado para o Hospital São João Batista, mas não resistiu e morreu pouco tempo depois.

Um grupo de motociclistas acompanhou a ambulância no trajeto até o hospital. Depois de confirmada a morte de um dos integrantes do Moto Clube, os motociclistas saíram pelas ruas de Volta Redonda, com as luzes acesas e acionando as buzinas em ato de tristeza companheiro e participante do grupo que interrompeu sua jornada, na Cidade do Aço. Foto enviada pelo leitor: Edkim