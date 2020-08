PRF prende motorista embriagado na Dutra, em Itatiaia

Policiais rodoviários federais (PRF) estavam em ronda realizando o Policiamento Ostensivo Dinâmico (POD) quando por volta das 22 horas de sábado abordaram um veículo Fiat Uno parado entre o acostamento e a grama lateral da pista com o assoalho preso no meio fio, no km 325, da Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, nas proximidades do posto de Nhangapi, em Itatiaia.

O motorista, de 49 anos, estava tentando retirar o veículo que estava agarrado ao meio-fio. A PRF percebeu que o motorista estava visivelmente embriagado, desordem nas vestes, olhos vermelhos, fala embargada, desequilíbrio e desorientação; tendo, inclusive, dificuldade para sair do veículo quando solicitado pelos policiais.

Submetido ao teste do etilômetro (bafômetro) o resultado deu 1,02 mg/L (três vezes acima do mínimo) caracterizando crime de trânsito de embriaguez ao volante. Dando continuidade a fiscalização, os agentes contataram de que o homem não possuía a CNH (Carteira Nacional de Habilitação), gerando risco de vida para ele e para os outros.

Diante das constatações, o homem foi preso e a ocorrência encaminhada para a 99ª DP de Itatiaia, onde foi constatado que no ano de 2013 o homem já havia sido preso pelos mesmos crimes de trânsito. O delegado estipulou a fiança em R$4 mil reais.

Além dos crimes de trânsito, foram aplicadas multas por dirigir embriagado, sem CNH, licenciamento do veículo vencido em 2017 e permitir que pessoa sem CNH assuma a direção do veículo, já que o veículo está em nome de outra pessoa, chegando o valor total de multas a R$ 4.988,99.

O veículo foi recolhido ao pátio devido ao licenciamento vencido.