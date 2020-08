Vila Santa Cecília e Santo Agostinho recebem sanitização contra coronavírus em VR

Ação é uma das medidas de combate a circulação do Novo Coronavírus

A sanitização em Volta Redonda acontece desde o início da pandemia de Covid-19. O serviço é realizado diariamente, inclusive aos finais de semana. Neste sábado, dia 1, a equipe esteve no Mercado Popular da Vila Santa Cecília e arredores. Já neste domingo, dia 2, a ação foi realizada no centro comercial do bairro Santo Agostinho.

O serviço envolve a lavagem dos locais com uso de água clorificada e, em seguida, a aplicação do produto bactericida que, usado regularmente, tem a capacidade de afastar o vírus. Os hospitais, Centros de Triagem de Covid-19 e agências bancárias recebem o serviço uma vez por semana, enquanto os centros comerciais são sanitizados quinzenalmente.

O prefeito Samuca Silva afirmou que os trabalhos de sanitização e higienização dos espaços públicos não têm descanso. “Já foram mais de 600 sanitizações em cerca de quatro meses na cidade, reforçando o nosso empenho e compromisso em vencer esta pandemia”, lembrou Samuca.

A higienização e sanitização já foram feitas também nos principais centros comerciais de Volta Redonda, na Ilha São João, na Rodoviária Municipal, em unidades de saúde e outros locais como os CRAS (Centros de Referência à Assistência Social), sede da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Arena Esportiva, Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher – (DEAM), 93ª Delegacia de Polícia (DP), 28°Batalhão da Policia Militar e sede do Conselho Tutelar.