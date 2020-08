Deputado Federal Delegado Antonio Furtado apoia projeto de mobilidade para cadeirantes

Proposta da Cadecol inclui treinamento para melhorar a locomoção das pessoas com necessidades motoras

Suplente na Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, na Câmara, o deputado federal Delegado Antonio Furtado esteve com o presidente da Associação de Cadeirantes de Aço e Amigos Conquistando a Liberdade (Cadecol), Antônio Carlos, para conhecer sobre o projeto de mobilidade desenvolvido para auxiliar as pessoas com deficiência na região.

– É muito bonito perceber que a inclusão social do cadeirante e do deficiente pode ser conseguida se nós não desistirmos. Ao conhecer a história do Antônio Carlos, percebi que ele não desistiu. Com um equipamento, que promove a mobilidade para andar pelo município com total tranquilidade, conseguiu mudar a própria vida. Entendo que esse é um projeto que pode mudar a vida de outras pessoas também.

O projeto da Cadecol é promover a mobilidade urbana para cadeirantes oferecendo condições para aquisição de Hand Bikes, cadeiras elétricas ou manuais e promover treinamentos, seguindo a legislação de trânsito para ciclistas e assim facilitar a locomoção nas cidades.

– Somos obrigados a andar nas ruas por falta de manutenção das calçadas. Por isso a importância de treinar cadeirantes na legislação do ciclista. A ideia é dar ao cadeirante a possibilidade de autonomia. Queremos que ele possa fazer mínimas coisas, como ir na padaria comprar um pão, buscar um remédio e a tão sonhada conquista do mercado de trabalho. A grande dificuldade do cadeirante, hoje, não é conseguir o emprego, mas chegar no ambiente de trabalho. Precisamos dar a essa parcela da sociedade a dignidade plena – destacou Antônio Carlos, ao elogiar o interesse do deputado na causa das pessoas com necessidades especiais.

De acordo com o Censo de 2010, o Brasil possui quase 16 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência. Desses, 4,5 milhões possuem deficiência motora. Se for analisar o estado do Rio de Janeiro, são 207 mil pessoas com alguma necessidade física.

– Esse é um projeto que tem o meu total apoio. Precisamos promover a inclusão e proporcionar maneiras de melhorar a mobilidade para os cadeirantes aqui da nossa região, principalmente. Vamos trabalhar para ampliar esse projeto – afirmou o deputado federal Delegado Antonio Furtado.