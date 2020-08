Polícia Militar prende homem com drogas em Resende

Policiais militares prenderam no início da tarde de domingo, um jovem, de 18 anos, com 48 invólucros de maconha, 132 pedras de crack e 163 pinos de cocaína, na Rua Joaquim Manoel de Macedo, no bairro Itapuca, em Resende. Os agentes foram informados sobre o tráfico de drogas que estava ocorrendo no local e ficaram de campana. Depois de confirmar que se tratava de tráfico os policiais agiram e abordaram o suspeito.

A princípio o jovem negou estar traficando, mas depois confessou que estava praticando o ilícito. Diante dos fatos os policiais foram até a 89ª Delegacia de Polícia para registro. O jovem foi autuado por tráfico de drogas.