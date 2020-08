Briga entre ex-namorados termina em confusão e danos ao salão de beleza, em Volta Redonda

Uma confusão entre quatro pessoas terminou em pancadaria, socos e pontapés dentro de um salão de beleza localizado na Rua 1º de Maio, no bairro Aterrado, em Volta Redonda. A briga foi entre um casal que se separou recentemente. Eles discutiam na rua e entram no salão. Uma mulher, que seria a responsável pelo estabelecimento comercial, pede para que as pessoas não entrem no salão.

Algumas pessoas entram no salão e agridem com socos e pontapés o homem. Dentro do salão, produtos e cadeiras usadas para lavagem de cabelo foram derrubados no chão. Policiais militares foram até o local e levou os quatro envolvidos nas agressões pra a Delegacia de Polícia, de Volta Redonda. Um vídeo circulou nas redes sociais.

Segundo a Polícia Civil, o motivo da discussão é um veículo comprado pelo casal quando os dois estavam juntos. “O veículo ficou no nome da mulher, mas na posse do rapaz. Ele está pagando o veículo e eles estão discutindo de quem é a propriedade. É uma discussão que não cabe à polícia, cabe ao judiciário, à esfera cível, resolver. A gente atuou em relação à parte criminal, em relação aos danos e à lesão corporal”, disse o delegado Victor Tuttman ao G1. (Foto: Reprodução)