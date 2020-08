Homem é preso com pistola em Volta Redonda

Um homem, ainda não identificado, foi preso por policiais militares no início da tarde desta terça-feira, por volta das 13h30min, com um revólver calibre 32, uma réplica de pistola e drogas, na Rua Itaboraí, nas proximidades do Escadão, do bairro Siderlândia, em Volta Redonda.

Os agentes estavam em patrulhamento quando viram um suspeito que correu ao perceber a presença dos policiais militares. O suspeito foi detido e levado para a Delegacia de Polícia junto com o material acima. O total de drogas ainda não foi contabilizado.