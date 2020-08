Equipe econômica da prefeitura de Volta Redonda faz nova reunião com empresários da cidade

Grupo de trabalho foi criado com representantes de vários setores para pensar em um plano de ação para melhorar as atividades econômicas pós-pandemia

A prefeitura de Volta Redonda promoveu mais uma reunião com empresários da cidade para discutir a retomada econômica no município. O encontro aconteceu nesta quinta-feira, dia 6, no teatro da Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda) e foi a segunda reunião entre a equipe econômica da prefeitura municipal e os empresários.

Durante o encontro foi montado um grupo de trabalho para a criação de um plano de ação para a retomada econômica durante e após a pandemia de Covid-19. O grupo será formado por representantes da Aciap (Associação Comercial Industrial e Agropastoril), CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas), Sicomércio (Sindicato do Comércio Varejista), Firjan, Metalsul (Sindicato das Indústrias Metalmecânicas do Sul Fluminense), Sinduscon (Sindicato Indústrias Construção Mobiliário do Sul Fluminense) e Sebrae, além de representantes dos setores gastronômico e da educação privada.

“A intenção é que esse grupo faça três reuniões para que possamos apresentar um plano de ação para o prefeito em setembro”, explicou secretário de Projetos Especiais e Captação de Recursos, Joselito Magalhães. Os empresários também aproveitaram o espaço para apresentarem as demandas individuais de seus setores.

Uma ação importante apresentada foi a Casa do Empreendedor, projeto que visa abrigar todos os serviços voltados para os empreendedores da cidade, como forma de facilitar e otimizar o atendimento. O espaço será montado na Rodoviária Municipal e tem previsão para ser inaugurado ainda em setembro.

O ‘Compras VR’ também foi reforçado como uma importante ferramenta disponibilizada pela prefeitura para auxiliar a economia e fomentar o comércio online.

O prefeito Samuca Silva comentou que a cidade está no caminho certo. “Nós agimos de acordo com as prioridades criadas pela pandemia. Primeiro tivemos que tomar medidas para salvar vidas e, agora, estamos buscando meios para ajudar a economia da cidade”, falou o prefeito, frisando que todo o processo está sendo feito através do diálogo.

Todas as medidas de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus foram seguidas durante o encontro para garantir a segurança dos participantes. Secom VR, com fotos de Gabriel Borges