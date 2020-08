Rosana Bergone requer informações sobre aulas on line da Rede Municipal

– Parlamentar quer saber qual a porcentagem de alunos que está tendo as aulas pela internet;

A vereadora Rosana Bergone teve aprovado na sessão da Câmara Municipal de Volta Redonda, na noite de quinta-feira, 06, um requerimento solicitando informações ao governo municipal sobre as aulas on line oferecidas aos alunos da Rede Municipal de Ensino. De acordo com o documento, Bergone quer saber qual a porcentagem de alunos que está tendo acesso às aulas da plataforma pela internet e o que tem sido oferecido, como alternativa, aos alunos que não tem acesso às aulas. Ainda no requerimento, a parlamentar quer saber, se as informações sobre as aulas foram prestadas ao Ministério da Educação e quais foram estes dados consolidados.

O Ministério da Educação (MEC) Informou, através de reportagem publicada na imprensa, que não sabe quantos alunos da Rede Pública do país estão assistindo as aulas pela internet durante este período da Pandemia do Covid-19. Somente 71 % das prefeituras do país prestaram as informações ao Ministério Federal, de acordo com a reportagem. Em Volta Redonda, a prefeitura contratou a plataforma digital de ensino pelo valor de R$ 1,7 milhão e, segundo as reclamações que chegaram até a vereadora, muitos alunos não estão tendo acesso as aulas on line com qualidade. “Estamos sentindo que os pais estão tristes porque observam que seus filhos não estão recebendo o aprendizado como deve ser”, disse ela, frisando que “muitas famílias, dentro das comunidades, não têm acesso à internet e nem mesmo tem celular”, salienta a parlamentar.

Diante das deficiências observadas da plataforma, Rosana disse estar preocupada, pois a Secretaria Municipal de Educação, anunciou que o ano letivo será concluído tendo por base as aulas pela internet e que, ainda, neste mês de agosto haverá uma avaliação dos alunos. “É importante, que os estudantes tenham atividades, mas elas precisam chegar a todos”, comentou, citando que recebeu um áudio de uma mãe desabafando sobre o serviço.

Essa mãe, segundo a vereadora, tem duas filhas matriculadas na rede municipal e falou que da maneira como as aulas estão sendo transmitidas, acredita que elas não terão condições de serem avaliadas. “A coisa é mais séria do que a gente pensa, e os pais e os alunos estão sofrendo com estas aulas, que não funcionam. Corremos o risco de findar o ano com muitos alunos sem o mínimo ou quase nada de aprendizado”, disse a vereadora.

A vereadora lembra, que para amenizar as dificuldades dos alunos, protocolou, e aguarda a votação no plenário da Câmara Municipal, um projeto de lei que autoriza a administração municipal a adquirir chips com o pacote de dados de internet para contemplar alunos das escolas municipais, cadastrados na plataforma. Sobre o requerimento, a parlamentar aguarda que a secretária de Educação responda o quanto antes. “A Educação dos nossos alunos é prioridade. E precisamos saber a posição da prefeitura sobre este serviço que tem um custo alto para a cidade e que precisa ser de qualidade”, pontua a vereadora.