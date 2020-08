Lagos do Parque Centenário, em Barra Mansa, recebem nova pintura

Unidade recebeu diversas melhorias; serviços de manutenção e conservação também estão sendo realizados no Parque de Saudade e no Horto Municipal

A Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Barra Mansa está aproveitando o período de distanciamento social e fechamento temporário dos parques do município em função do novo coronavírus para investir na revitalização das unidades. Nesta semana, o órgão está finalizando a pintura do interior dos lagos existentes no Parque Natural Municipal Centenário, mais conhecido como Jardim das Preguiças.

Outros serviços também foram realizados na unidade, como reparos na rede elétrica e nos postes, substituição das luminárias de vidros e troca das lâmpadas queimadas, reforma e pintura dos bancos e o corte de árvores comprometidas pela ação do tempo.

A expectativa do secretário da Pasta, Vinícius Azevedo, é de na próxima semana retornar com os peixes para os lagos. “Os peixes foram enviados para o Parque Natural Municipal de Saudade e o Horto Municipal Carlos Roberto Firmino, no bairro Água Comprida. Findando o processo de pintura, vamos retornar com as espécies”, disse o secretário, ressaltando que no próximo mês, o Parque completa 140 anos.

O gerente de Unidade de Conservação e Recursos Hídricos, Douglas Muniz, destacou que na listagem dos serviços de melhorias estão incluídos também o Parque de Saudade e o Horto Municipal. “O casarão existente nas duas unidades passaram por reformas estruturais e a área externa tem recebido sistematicamente ações de limpeza e conservação”, destacou.

LICENÇA AMBIENTAL – Nesta semana, a Secretaria de Meio Ambiente liberou a licença de operação da Lamp Serviços Médicos Ltda, popularmente conhecida como Dr. Saúde. O documento, válido até 20 de julho de 2025, restringe as atividades de atendimento laboratorial, clínico, diagnóstico por imagem e atendimento odontológico, sem a utilização de aparelho de RX.

De acordo com o assistente administrativo da Gerência de Licenciamento Ambiental, Frederico Marcelino, a licença também determina sobre o armazenamento dos resíduos hospitalares internos, classificação e destinação final adequada, em conformidade com os padrões e legislação ambiental do próprio município, do Estado e do Conselho Nacional de Meio Ambiente.

Na ocasião, Vinícius Azevedo lembrou que desburocratizar o processo de emissão de licenças de operação e ambiental é uma meta do governo Rodrigo Drable. “Esta é uma forma de promover o desenvolvimento sustentável, com responsabilidade ambiental, social e econômica”.