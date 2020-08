Fátima Lima recebe tenente-coronel do 28° BPM em seu gabinete

Durante o encontro, foram apresentadas propostas para o desenvolvimento de políticas públicas voltadas à população negra

Na manhã desta sexta-feira (07), a vice-prefeita de Barra Mansa Fátima Lima recebeu em seu gabinete a tenente-coronel do 28° Batalhão da Polícia Militar, Andréia Ferreira da Silva Campos, para um bate-papo. Durante o encontro, foram apresentadas propostas para o desenvolvimento de políticas públicas voltadas às crianças, mulheres, adolescentes e idosos negros. Após a reunião, ficou definido pela tenente que o município terá maior reforço da polícia nas questões sugeridas por Fátima.

A vice-prefeita Fátima Lima lembrou que antes da pandemia, representantes das instituições que defendem os direitos humanos no município trabalhavam no planejamento de atividades que teriam maior participação da sociedade civil entidades representativas. “Esses encontros sempre terminavam com a concordância de que havia a necessidade de uma participação mais efetiva da Polícia Militar no desenvolvimento de algumas ações. Porém, esse trabalho foi totalmente interrompido. Hoje, junto com a tenente-coronel Andréia, estamos retomando essa linha de conversa”, esclareceu.

Fátima ainda fez questão de agradecer a todo comando do 28° BPM. “Eu parabenizo a comandante Andreia, assim como toda a corporação pelo trabalho de prevenção e combate da violência na região”, completou a vice-prefeita.

A tenente-coronel do 28° Batalhão da Polícia Militar, Andréia Ferreira da Silva Campos, disse. “Alinhamos as propostas apresentadas e afirmo que uma parceria entre o Poder Executivo e a Polícia Militar está firmada. Com certeza, a população de Barra Mansa colherá bons frutos no que se refere à atuação dos agentes militares em favor dessas pessoas”, completou.