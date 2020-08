Prefeitura de Volta Redonda intensifica obras de asfalto no bairro Três Poços

Previsão é que a melhoria seja concluída no próximo mês

A Prefeitura de Volta Redonda segue com a obra de recapeamento asfástico na Avenida Paulo Erlei Alves Abrantes, no bairro Três Poços. O serviço foi retomado no último dia 31 e foi intensificado para ser entregue dentro de 30 dias. Nesta sexta-feira, dia 07, mais um trecho da via recebeu a aplicação do novo asfalto.

O secretário municipal de Infraestrutura, Vinícius Ramos, lembrou que a obra foi interrompida por conta da pandemia da Covid-19. “O serviço foi paralisado por um tempo para que a saúde dos funcionários não fosse colocada em risco. Agora, com as medidas de prevenção adequadas a essa nova realidade da pandemia, nós retomamos a obra e temos a pretensão de entregar esse investimento à população já no próximo mês”, disse.

Os moradores e comerciantes do local estão aprovando o serviço. “O asfalto aqui era um grande transtorno para todos. Agora, com essa reforma, vai melhorar muito e a população aqui está toda satisfeita. Eu nunca vi uma obra dessas no tempo todo que eu trabalho aqui. É uma intervenção que só vai agregar”, comentou Ademir Martins, dono de uma hamburgueria no local.

O prefeito Samuca Silva frisou que o governo tem se empenhado para concluir todas as obras já iniciadas na cidade. “É um momento difícil, mas não vamos abandonar os trabalhos que nossas equipes já vinham desenvolvendo para melhorar a cidade. Estamos nos adaptando a esse novo momento e retomando os investimentos na cidade”, afirmou Samuca.