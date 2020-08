Deputado Federal Delegado Antonio Furtado declara apoio a pré-candidatura de  Dayse Penna à prefeita de Volta Redonda

Decisão confirma o apoio do PSL ao PROS na disputa municipal na Cidade do Aço

“Para fazer história é necessário realizar fatos inéditos”. A frase foi usada pelo deputado federal Delegado Antonio Furtado para abrir a coletiva de imprensa sobre o apoio do parlamentar e do PSL à pré-candidatura de Dayse Penna (PROS) a prefeitura de Volta Redonda. O anúncio aconteceu no auditório da Associação de Engenheiros e Arquitetos de Volta Redonda (AEVR) na manhã de hoje (07/08).

– Essa é uma escolha consciente e vai repercutir em uma Volta Redonda muito melhor. Temos a possibilidade de apoiar a pré-candidatura da Dayse Penna que pode chegar a ser a primeira mulher eleita na cidade. Estamos em um cenário de pandemia e com muitos problemas, por isso a necessidade de apoiar alguém em quem confio, conheço e acredito – afirmou o deputado federal Delegado Antonio Furtado.

A relação e amizade entre Furtado e Dayse começou em 2011, momento no qual o atual deputado chegava a Volta Redonda para assumir como delegado titular da 93ª DP, e ainda estava conhecendo a cidade e as pessoas.

– A gratidão nos remete a felicidade. É com o coração cheio de vontade de resgatar essa alegria dos moradores da minha cidade que me coloco a disposição para ser pré-candidata à prefeita. Sou daquelas que luta pelo que acredita e foi assim que conheci o deputado Furtado. Eu como presidente de associação de moradores do bairro Conforto agendei uma conversa com o delegado que havia acabado de chegar na cidade. Assim começamos essa amizade, que já dura quase dez anos, e vamos seguir juntos trabalhando pela população – contou Dayse Penna, pré-candidata à prefeita de Volta Redonda.

Além dos anos de convívio e relacionamento pela segurança pública de Volta Redonda, outras bandeiras defendidas ajudaram a confirmar o apoio do PSL para a pré-candidatura municipal lançada pelo PROS.

– Essa é uma decisão que é apoiada pela Executiva Estadual do PSL. Nunca procurei fazer o mais fácil, mas o mais correto. Dayse é uma mulher vocacionada e que tem um amplo trabalho em várias áreas também defendidas por mim, como a questão da segurança pública, a defesa aos idoso e a proteção aos direitos da mulher. Tenho tranquilidade de olhar nos olhos das pessoas e falar do meu apoio, porque acredito na escolha que fizemos – concluiu o deputado Delegado Antonio Furtado, que também é primeiro vice-presidente do PSL.