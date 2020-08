Homem sofre tentativa de homicídio em Volta Redonda

Um homem, de 31 anos, sofreu uma tentativa de homicídio na noite de sexta-feira, na Rua Pedro Álvares Cabral, no bairro Água Limpa, em Volta Redonda.

A vítima que foi atingida com um tiro na barriga foi socorrida por uma ambulância do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levada ao Hospital São João Batista. Segundo a unidade hospitalar, ela não corre risco de vida.

Policiais militares estiveram no hospital e apurou com a vítima que os criminosos estavam em uma motocicleta. Os agentes acreditam que a tentativa de homicídio tem ligação pela disputa do controle de pontos de venda de drogas no bairro. O nome de um suspeito de ser o autor do disparo já está em poder da polícia.