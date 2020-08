Um veículo Ford EcoSport capotou na manhã desta segunda-feira, por volta das 8h30min, no km 307, da Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, no trecho do bairr4o São Caetano, em Resende.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo dirigido por uma mulher, de 40 anos, bateu na mureta que divide as duas pistas e o veículo capotou. A vítima foi socorrida e levada para o Hospital de Emergência.