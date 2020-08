Um caminhão, carregado com material para reciclagem, tombou na madrugada desta terça-feira, por volta das 3 horas, no km 328, sentido Rio de Janeiro da Rodovia Presidente Dutra, no distrito de Engenheiro Passos, em Resende.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) o caminhão com placa de Rio Bonito (RJ) era conduzido por um motorista, de 28 anos, que ficou com ferimentos. Ele foi socorrido e levado para o Hospital de Emergência, em Resende. Não houve interdição, nem congestionamento.