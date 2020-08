Jovem é preso suspeito de tráfico de drogas em Barra Mansa

Um jovem, de 18 anos, foi preso na noite de domingo por tráfico de drogas na Rua José Fagundes Pinto, (Rua da Lagoa), no bairro Getúlio Vargas, em Barra Mansa.

Uma denúncia anônima levou os agentes até o suspeito. Com a aproximação dos agentes o suspeito entrou em um bar, mas foi abordado.

Com o suspeito os policiais encontraram dois pinos de cocaína no valor de R$11 cada. O jovem assumiu aos policiais militares que estava com outras drogas escondidas atrás de um carro, debaixo de uma madeira.

No local indicado os agentes encontraram uma sacola contendo 29 pinos de cocaína. O suspeito foi conduzido a Delegacia de Polícia, de Barra Mansa, onde foi feita a ocorrência. Ele permaneceu preso por tráfico de drogas.