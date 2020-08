Voltaço empata com o Boa Esporte na estreia da Série C: 2 x 2

Na estreia da Série C do Campeonato Brasileiro, o Volta Redonda empatou em 2 a 2 com o Boa Esporte-MG, em partida disputada nesta segunda-feira, dia 10, no estádio do Melão, em Varginha. Heitor marcou os dois gols do Esquadrão de Aço.

Na próxima rodada, o Voltaço recebe o Ituano-SP. A partida será na segunda-feira, dia 18, às 20h. O local do confronto ainda não foi definido.

O jogo

Melhor nos primeiros minutos de jogo, o Volta Redonda não demorou a colocar o goleiro Renan Rocha para trabalhar.

Aos sete minutos, Pedrinho levantou a bola na área, João Carlos cabeceou para o gol e o goleiro mineiro fez a defesa. Já aos 14, Luciano Naninho fez grande jogada pela esquerda e cruzou para Pedrinho, que bateu forte para outra grande defesa de Renan Rocha.

De tanto insistir, o gol tricolor saiu. Aos 23 minutos, Pedrinho cobrou escanteio e o capitão Heitor cabeceou para o fundo das redes, abrindo o placar da partida.

Porém, a vantagem dos visitantes não demorou muito tempo. Aos 30 minutos, Raphael Luz bateu da entrada da área e empatou para os donos da casa. Oito minutos depois, o Boa Esporte quase virou o jogo, mas Douglas Borges apareceu para fazer grande defesa em chute da pequena área, evitando o gol adversário.

Na volta do intervalo, a história da primeira etapa se repetiu. O Voltaço pressionando o adversário e Renan Rocha se virando para impedir o gol tricolor. Aos dois minutos, Oliveira cruzou para Pedrinho que, de voleio, quase marcou o segundo.

Assim como no primeiro tempo, o Esquadrão de Aço não demorou a transformar a pressão em gol. E foi novamente com o zagueiro Heitor. Aos 14 minutos, Pedrinho cobrou escanteio na área e o capitão cabeceou para o fundo das redes, colocando novamente o Voltaço em vantagem.

Após o segundo gol, o Voltaço criou mais duas chances de ampliar, porém, Saulo Mineiro e João Carlos pararam em Renan Rocha.

Entretanto, foram os donos da casa que marcaram e novamente com Raphael Luz, que empatou de novo a partida aos 34 minutos.

Nos minutos finais, as duas equipes não conseguiram mais criar chances para tirar o empate do placar, que ficou no 2 a 2.

Campeonato Brasileiro da Série C

Boa Esporte-MG 2×2 Volta Redonda

(10/08/2020 – estádio do Melão – 18h)

Volta Redonda: Douglas Borges; Oliveira, Heitor, William Mineiro e Luiz Paulo; Bruno Barra, Wallisson (Saulo Mineiro), Erick Flores e Luciano Naninho (Bernardo); Pedrinho e João Carlos. Técnico: Luizinho Vieira. Gols: Heitor (VRE) e Raphael Luz (BOA) – Matéria do site do Volta Redonda FC